Düzcespor 9 oyuncusu ile yollarını ayırdı

23.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:59

Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Düzcspor'da yönetimi almış olduğu karar doğrultusunda 9 futbolcusu ile yollarını ayırdı.



3. Lig 1. Grupta mücadele eden Düzcespor Kulübü yönetimi ilk yarının sona ermesinin ardından teknik heyetle bir araya geldi. Yönetim kurulu, ikinci yarı için yol haritasını belirledi ve Atilla Aybars Garhan, Tunahan Birinci, Melik Yeğin, Güney Polat, Kadir Yılmaz Çelik, Ahmet Maran, Ali Göçmen, Selim Vera Gümüş, Alperen Utar ile yollarını ayırdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA