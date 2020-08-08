Düzcelilere 145 milyon lira destek verildi DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destekler kapsamında Düzcelilere 145 milyon 978 bin 206 lira maddi destek verildi.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destekler kapsamında Düzcelilere 145 milyon 978 bin 206 lira maddi destek verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Düzce'de Korona virüs salgını kapsamında verilen destekleri açıkladı. Ülke genelinde başlatılan sosyal destek programı kapsamında belirlenen 1. fazda 7 bin 682 kişiye 7 milyon 682 bin lira ödeme yapıldı. Faz 2'de 9 bin 651 kişiye 9 milyon 651 bin lira ve faz 3'te 8 bin 234 kişiye 8 milyon 234 bin lira destek verildi. "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasında ise 5 bin 205 haneye 5 milyon 205 bin lira maddi destek verildi. Kısa çalışma ödenekleri kapsamında Düzce'de çalışan 20 bin 904 kişiye 82 milyon 993 bin 754 lira destek verildi. Nakdi Ücret desteği almaya hak kazanan 10 bin 721 kişiye de 14 milyon 773 bin 208 lira ödeme yapıldı. İşsizlik ödenekleri kapsamında 4 bin 396 kişiye de 17 milyon 439 bin 244 lira olmak üzere Düzcelilere toplam 145 milyon 978 bin 244 lira maddi destek verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA