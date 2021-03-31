Düzceliler Şubat ayında 194 ton et tüketti
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Düzceliler Şubat ayında 194 ton et tüketti

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Düzceliler Şubat ayında 194 ton et tüketti

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Şubat ayı içerisinde Düzce'de vatandaşlar 194 ton 716 kilo et tüketti.

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Şubat ayı içerisinde Düzce'de vatandaşlar 194 ton 716 kilo et tüketti.

Düzce'de her ay düzenli olarak kesimi yapılan hayvanlardan çıkan etlerin kontrolünü Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yapıyor. Bu kapsamda Düzce'de izinleri bulunan 3 ayrı kesimhanede yapılan denetimlerde Şubat ayı içerisinde 620 adet büyükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kesim öncesi ve sonrası muayenelerde 194 ton 716 kilo sağlıklı et çıkarıldı. Çıkarılan etler, Düzce il genelinde ki kasaplara ve belirli noktalara gönderilerek vatandaşların tüketimine sunuldu. Böylelikle Düzce'de Şubat ayı içerisinde 194 ton 716 kilogram et tüketilmiş oldu. - DÜZCE

Düzceliler Şubat ayında 194 ton et tüketti
Düzceliler Şubat ayında 194 ton et tüketti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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