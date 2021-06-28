Düzceliler Mayıs ayında 110 ton et tüketti
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Düzceliler Mayıs ayında 110 ton et tüketti

Düzceliler Mayıs ayında 110 ton et tüketti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, Mayıs ayı içerisinde Düzce'de vatandaşlar 110 ton 334 kilo et tüketti.

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, Mayıs ayı içerisinde Düzce'de vatandaşlar 110 ton 334 kilo et tüketti.

Düzce'de her ay düzenli olarak kesimi yapılan hayvanlardan çıkan etlerin kontrolünü Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yapıyor. Bu kapsamda Düzce'de izinleri bulunan 3 ayrı kesimhanede yapılan denetimlerde Mayıs ayı içerisinde 353 adet büyükbaş 80 adet küçükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kesim öncesi ve sonrası muayenelerde 106 ton 491 kilo büyükbaş hayvanın sağlıklı eti ile 3 ton 883 kilogram küçükbaş hayvandan sağlıklı etler çıkarıldı. Çıkarılan etler, il genelinde ki kasaplara ve belirli noktalara gönderilerek vatandaşların tüketimine sunuldu. Böylelikle Düzce'de Mayıs ayı içerisinde 110 ton 334 kilogram et tüketilmiş oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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