Düzceliler maske yasağına uyuyor DÜZCE'de, 2 gündür uygulanan maske takma zorunluluğuna vatandaşların büyük ölçüde uyduğu gözlenirken, bazılarının ise maskelerini çene altında tuttuğu öğrenildi.

DÜZCE'de, 2 gündür uygulanan maske takma zorunluluğuna vatandaşların büyük ölçüde uyduğu gözlenirken, bazılarının ise maskelerini çene altında tuttuğu öğrenildi.

Düzce Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla, 2 gündür tüm kamusal alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Kararın ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin kalabalık caddelerine giriş ve çıkışları kontrol altına alarak, sık sık polis araçlarından uyarı yapmaya başladı. Vatandaşlar, yasağın başlamasıyla birlikte büyük ölçüde kurallara uyarken, bazı vatandaşların ise maskelerini çenelerinde tuttuğu görüldü. Polis ekipleri, gün içerisinde maskelerini çenelerinin altında tutan kişileri tespit ederek uyarmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA