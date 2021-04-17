Düzceliler Mart ayında 152 ton et tükketi
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Düzceliler Mart ayında 152 ton et tükketi

Düzceliler Mart ayında 152 ton et tükketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, Mart ayı içerisinde Düzce'de vatandaşlar 152 ton 782 kilo et tüketti.

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, Mart ayı içerisinde Düzce'de vatandaşlar 152 ton 782 kilo et tüketti.

Düzce'de her ay düzenli olarak kesimi yapılan hayvanlardan çıkan etlerin kontrolünü Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yapıyor. Bu kapsamda Düzce'de izinleri bulunan 2 ayrı kesimhanede yapılan denetimlerde Mart ayı içerisinde 513 adet büyükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kesim öncesi ve sonrası muayenelerde 152 ton 782 kilo sağlıklı et çıkarıldı. Çıkarılan etler, il genelinde ki kasaplara ve belirli noktalara gönderilerek vatandaşların tüketimine sunuldu. Böylelikle Düzce'de Mart ayı içerisinde 152 ton 782 kilogram et tüketilmiş oldu. - DÜZCE

Düzceliler Mart ayında 152 ton et tükketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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