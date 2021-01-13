Düzceliler, görme engellileri anlamak için oluşturulan "Empati Parkuru"nda ter döktü

Düzce'de görme engellilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için oluşturulan "Empati Parkuru"nda vatandaşlar, gözlerini kapatıp baston eşliğinde yürümekte zorlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi çalışanları, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Bahçeşehir bölgesinde bulunan Gençlik Merkezi Kampüsünde parkur hazırladı.

Görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlatabilmek ve farkındalık oluşturmak için hazırlanan parkurda vatandaşların gözleri kapatılarak ellerine baston verildi.

Vatandaşların bu şekilde sembolik olarak hazırlanan sarı çizgili kaldırım, yüksek merdiven, 30 santimetrelik engelleri aşmaları istendi. Parkuru geçmeye çalışanların zorlandığı, son aşamada masanın üzerindeki şişeden bardağa su koymakta güçlük çektiği görüldü.

Etkinliğe katılan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdür İsa Yazıcı, yaptığı açıklamada, parkuru görme engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıklarını söyledi.

Engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Yazıcı, "Bu parkuru daha sabit ve daha bilimsel hale getirerek ortaokul ve lise öğrencilerini parkura davet edeceğiz. Onların bilinçlenmesini sağlayacağız. Bu çalışmanın Gençlik Merkezinde yapılması da bizim için oldukça manalı." diye konuştu.

Gölyaka Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı İsmail Kardüz de etkinliğe katılarak parkurda yürüyüş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever