Düzceliler en çok dolaşım sistemi hastalıklarından ölüyor
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Düzceliler en çok dolaşım sistemi hastalıklarından ölüyor

Düzce ilinde en fazla ölüm sebebi dolaşım sistemi hastalıklardan meydana geliyor.

Düzceliler en çok dolaşım sistemi hastalıklarından ölüyor
01.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:09

Düzce ilinde en fazla ölüm sebebi dolaşım sistemi hastalıklardan meydana geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2019 yılında ölüm nedenleri incelendiğinde; 888 kişi dolaşım sistemi hastalıkları, 396 kişi iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 340 kişi solunum sistemi hastalıkları, 113 kişi endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 103 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 92 kişi dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, 336 kişi diğer nedenlerden kaynaklı ölümler olduğu görüldü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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