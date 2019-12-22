Düzceli yüzücüler Yerli Malı Haftasını kutladılar

22.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:15

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yüzücüler Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladılar.



Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne bağlı yüzücüler, Antrenörleri Selbi Pehlivan ve Sercan Akbaş önderliğinde anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Sporcular bu kez yüzmek yerine Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Öğrenciler, velileri tarafından evlerde hazırlanan yiyecekleri arkadaşları ile paylaşarak yediler.



Antrenör Selbi Pehlivan, "Sporcularımız, hem tutumlu olmayı hem de yerli üretim ve tüketim konusunda bilinçli hale gelmeyi öğreniyorlar. Bu etkinliğimizde beslenmenin, tutumlu olmanın, paylaşmanın, Türk mallarını kullanmanın önemi anlatıldı. Sporcularımız aileleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekleri arkadaşları ile paylaştılar" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA