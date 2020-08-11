Düzceli 'Wushu' sporcuları antrenmanlara devam ediyor DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan 'Wushu' sporcuları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açık havada antrenmanlara devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan 'Wushu' sporcuları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açık havada antrenmanlara devam ediyor.

Korona virüs salgını sonrasında bir süre antrenman yapamayan 'Wushu' sporcuları, yasağın kalkmasının ardından antrenmanlarına başladı. 18 Temmuz Şehir Stadında yapılan antrenmanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor. 'Wushu' dalındaki sporcular antrenmanlarını açık havada yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirirken, salgının kısa sürede sona ermesi ile birlikte salonda çalışmak istediklerini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA