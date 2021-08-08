Düzceli ormancılar yangın söndürmede büyük rol aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzceli ormancılar yangın söndürmede büyük rol aldı

Düzceli ormancılar yangın söndürmede büyük rol aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'den Antalya ve Osmaniye'ye giden yangın söndürme ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından Düzce'ye döndü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den Antalya ve Osmaniye'ye giden yangın söndürme ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından Düzce'ye döndü.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları için ülke genelinde binlerce personel yangın bölgelerine giderek canla başla mücadele etti. Düzce Belediyesi ekipleri Manavgat yangınlarının söndürülmesi için çalışırken, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde Osmaniye'de mücadele etti. Her iki bölge de ki yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından Düzce'ye döndü. - DÜZCE

Düzceli ormancılar yangın söndürmede büyük rol aldı
Düzceli ormancılar yangın söndürmede büyük rol aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Hakan Reçber Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzceli ormancılar yangın söndürmede büyük rol aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 11:43:22. #1.16#

title