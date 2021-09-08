Düzceli iş adamları Mutfak Sanatları Merkezi'nde bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sanayicilerin sorunlarının çözülmesi için faaliyetlerine devam eden Düzce Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD), son yönetim kurulu toplantısını Düzce Belediyesi'nin yeni hizmete aldığı Mutfak Sanatları Merkezi'nde yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sanayicilerin sorunlarının çözülmesi için faaliyetlerine devam eden Düzce Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD), son yönetim kurulu toplantısını Düzce Belediyesi'nin yeni hizmete aldığı Mutfak Sanatları Merkezi'nde yaptı.

Düzce'de sanayici ve iş adamlarının sorun ve sıkıntılarının çözülmesi için çalışmalar yapan ve çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunan Düzce MÜSİAD, yönetim kurulu toplantılarını üye iş yerlerinde ve Düzce'nin tanıtımı yapılan noktalarda gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda son toplantı Düzce Belediyesi'nin yeni hizmete aldığı Mutfak Sanatları Merkezi'nde yapıldı. MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan, "Düzce'miz tarihsel bir yerleşim bölgesi. Aynı zamanda da hem kültürel hem sosyal alanlarda zengin bir kültüre sahip. İlimizin markalaşma yolunda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün hayata geçirdiği Mutfak Sanatları Merkezi çok güzel bir proje. Merkez, aynı zamanda eğitim ve projeleri ile gastronomi alanında ülkemize kazanımlar getirecektir. Düzce'ye uğramadan geçilmeyecek bir sosyal alan olacağına inanıyoruz ve 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye böyle güzel bir proje hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı