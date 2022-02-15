Düzceli halterciler Türkiye Şampiyonası'ndan 3 madalyayla döndü

OSMANİYE (AA) - Düzceli sporcular, okul sporları kapsamında Osmaniye'de düzenlenen Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu'nda 11-13 Şubat'ta gerçekleştirilen müsabakalarda, 37 ilden 400 kız ve erkek sporcu mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin Aydın gözetiminde şampiyonaya katılan Düzce Spor Lisesi öğrencilerinden Onurcan Ahmet Aydın 61 kiloda ikinci, Yağmur Melek Şahin 45 kiloda üçüncü, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Utku Topçu da +102 kiloda üçüncü oldu.