Düzceli gençler pedalları "Atatürk" için çevirdi

Düzce'de 200 bisikletli, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü dolayısıyla 102 kilometre yol yaptı.

Düzce'de 200 bisikletli, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü dolayısıyla 102 kilometre yol yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Küçüksu Parkı'nda toplanan üyeler, bisikletlerini Türk bayraklarıyla donattı.

Türk bayraklı tişörtler giyen bisikletliler, daha sonra Türkiye Bisiklet Kulübü Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu'nun verdiği startla bazı ilçeleri ve kent merkezini kapsayan 102 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Cicu, yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılı şerefine 102 kilometrelik bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Tura katılımın yüksek olduğunu belirten Cicu, "Her bir kilometreye bir yıl dedik. Genç arkadaşlarımızla bunu her yıl gerçekleştiriyoruz. Bu yıl biraz daha farklı yapalım istedik. O yüzden halkımızı da davet ettik. Hep beraber ilçelerimizi gezerek turu tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Cicu, turun birçok ilçeyi ve kent merkezini kapsadığını dile getirerek, gençlerin "Atatürk" için pedal çevirdiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer