Düzceli fındık üreticilerine 68 milyon lira
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Düzceli fındık üreticilerine 68 milyon lira

Düzceli fındık üreticilerine 68 milyon lira
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Düzce'de Fındık alan bazlı gelir destekleme ödemeleri başladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Düzce'de Fındık alan bazlı gelir destekleme ödemeleri başladı. Bu kapsamda 26 bin 688 üreticiye 68 milyon 358 bin 290 lira ödeme yapılacak.

2020 üretim yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Destekleme ödemesi hak edişleri ödemeleri başladı. Bankaya gönderilen ödemeler çiftçilerin hesaplarına tc kimlik numaraları veya vergi numaralarının son hanesine göre geçecek. Destekleme kapsamında Düzce'de 25 bin 688 üreticiye 418 bin 853 dekar alan için 68 milyon 358 bin 290 lira ödeme yapılacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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