Düzceli fındık üreticileri, geceleri ağaçlarını soğuktan "duman"la korumaya çalışıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık üreticileri, gece bahçelerinde ateş yakarak "tütsüleme (dumanlama)" yöntemiyle ağaçlarını kırağı ve dondan korumaya çalışıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık üreticileri, gece bahçelerinde ateş yakarak "tütsüleme (dumanlama)" yöntemiyle ağaçlarını kırağı ve dondan korumaya çalışıyor.

Fındık sezonunu kayıp yaşamadan geçirmek isteyen üreticiler, hava sıcaklıklarında ani düşüşlerin yaşandığı ilkbahar döneminde gece vakti bahçelerinin yolunu tutuyor.

Üreticiler, bahçelerde rüzgarın yönünü göz önünde bulundurarak belirledikleri noktalarda saman ve lastikleri ateşe veriyor. Oluşan yoğun duman, rüzgarın etkisiyle dört bir yana dağılıp ağaçları sarıyor.

"Sezonu minimum zararla atlatabiliyoruz"

Fındık üreticileri Soner Uslu, Mesut Akçil ve Mücahit Asan da Akçakoca ilçesi Altunçay köyünde dere yatağının kenarındaki bahçelerinde bu yöntemi kullanarak ağaçlarını don ve kırağıdan koruyor.

Soner Uslu (35), AA muhabirine, soğuk havalarda geceleri köylülerle yardımlaşıp bahçe bahçe dolaşarak ateş yaktıklarını belirtti.

Bu işlemin sabaha kadar devam ettiğini anlatan Uslu, "Fındık bahçelerine yaptığımız tütsüleme tekniği, atalarımızdan kalan bir gelenektir. Soğuk havalarda ağabeylerimizle bahçelerimize gelip birbirimize yardım ediyor, mahsulümüzü korumaya çalışıyoruz." dedi.

Uslu, dumanlama yöntemiyle sezonu minimum zararla atlatabildiklerine işaret ederek, "Verim artışı oluyor. Fındığımızı don olan havalarda koruyoruz ve mahsulümüz yanmamış oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş