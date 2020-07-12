Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan çiftçi Tahir Altın'ın, arkadaşlarıyla "patpat" diye tabir edilen tarım aracını modifiye ederek tasarladığı ve "Patrover" adını verdiği araç, görenlerin ilgisini çekiyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan çiftçi Tahir Altın'ın, arkadaşlarıyla "patpat" diye tabir edilen tarım aracını modifiye ederek tasarladığı ve "Patrover" adını verdiği araç, görenlerin ilgisini çekiyor.

Ahmetçiler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tahir Altın, ilçede ihtiyaçları görmek ve tarlasına ulaşımı sağlamak için ikinci el bir araç almak istedi.

Uzun süre arayışlarını sürdüren Altın, imkanları ölçüsünde bir araç alamayınca kendi aracını tasarlamaya karar verdi. Bunun üzerine Altın, iki arkadaşıyla "patpat" diye tabir edilen aracı modifiye ederek araç tasarladı.

"Patrover" ismini verdikleri aracı 9 aylık uğraşı sonucu düşük bütçeyle tasarlayan Altın ve arkadaşları, hem bağ ve bahçe işlerini görüyor hem de hobi amaçlı off-road yapıp az yakıtla gezme imkanı buluyor.

Benzer şekilde iki araç daha üreten Altın ve arkadaşları, iki yeni araç üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tahir Altın, AA muhabirine, ilk aracı yaklaşık 9 ayda imal ettiklerini belirterek, ikinci aracı da yaklaşık 3 ayda bitirdiklerini söyledi.

İlçede "patpat" kullanımı yaygın olduğu için bu şekilde bir araç tasarladığını anlatan Altın, "Normal patpatlarda sadece arka tekerleklerde fren var. Arkalarda makas var, önlerde hiçbir şey yok. Benim yaptığım araçta hem 4 ayrı fren sistemi hem de makas sistemi var. Patpatlarda kaza riski fazla olduğu için aklımıza böyle bir şey yapmak geldi." diye konuştu.

Altın, uzun süre araştırma yaptıktan sonra böyle bir araç yapmaya başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hem bağ ve bahçe işimi görmek hem de güvenilir bir şekilde trafikte dolaşabilmek için böyle bir araç tasarladım. Lastiklerin hepsine ilave makas ve fren sistemi koyarak daha güvenli hale getirdim. İlk aracımı 9 ayda yaptım. Tamir ve bakımı kolay olsun diyerek piyasada bulunan malzemeleri kullandım. Sert zeminlerde amortisörler daha rahat. İlk aracımızda 12 beygirlik bir motor var. Normal patpatların yakıt tüketimi gibi tek silindirlik bir araç. İkinci aracım 10 beygirlik, bunun yakıtı daha uygun. Ağırlığını motorun gücüne göre ayarladım. Yaklaşık bir tonluk yükü çok rahat taşıyabiliyor. İlk aracın maliyeti 13 bin lira oldu ama diğerlerini daha az bir maliyete toparladım."

Altın'a araç tasarımında katkıda bulunan Erdal ve Kenan Akın kardeşler de UTV olarak tasarladıkları arazi aracını hem bağ ve bahçe işlerinde hem de off-road aracı olarak kullandıklarını söyledi.

Kaynak: AA