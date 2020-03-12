Düzceli bisikletçiler şehitler anısına 515 kilometre pedal çevirecek Düzce Bisiklet Kulübü üyeleri, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin yıl dönümü dolasıyla Çanakkale'ye gitmek için yola çıktı.

Düzce Bisiklet Kulübü üyeleri, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin yıl dönümü dolasıyla Çanakkale'ye gitmek için yola çıktı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programında bisikletlilerle sohbet ederek çiçek takdim etti.

Vali Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 30 bisikletlinin etkinlikte yer aldığını söyledi.

Bisikletlilerin şehitler için pedal çevireceğini ifade eden Dağlı, "Bisikletlilerimiz Çanakkale'ye gidecek. Aynı şekilde dönüp gelmelerini temenni ediyoruz. Burada bir mesaj veriyorlar. Düzce'de bisiklet sporunun güzel bir şekilde yapıldığını gösteriyoruz. Ayrıca şehitlerimize bir vefa örneği, bir anma şeklinde böyle bir faaliyeti yapıp gelecekler." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Kulübü Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu da Şehitler Haftası için toplandıklarını belirtti.

Güzel bir etkinlik gerçekleştireceklerini dile getiren Cicu, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl programı dahilinde şehitlere saygı sürüşü yapacağız. 515 kilometre gideceğiz. 30 sürücümüz var. Gençlerimizle inşallah kazasız belasız bu yolculuğu bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz 3 günde Çanakkale'ye varmak. Bugün ilk molamız Yalova, yarın Bandırma son gün de Çanakkale'de olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bisikletliler, Çanakkale'ye gitmek için hareket etti.

Kaynak: AA