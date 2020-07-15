Düzceli bisikletçiler, 15 Temmuz şehidi için 260 kilometre pedal çevirdi
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Düzceli bisikletçiler, 15 Temmuz şehidi için 260 kilometre pedal çevirdi

DÜZCE(İHA) – Düzceli bisiklet tutkunları, hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 260 km pedal çevirerek ulaştıkları, kalkışma gecesi hava saldırısında şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın mezarı başında dua ettiler.

Düzceli bisikletçiler, 15 Temmuz şehidi için 260 kilometre pedal çevirdi
15.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:36

DÜZCE(İHA) – Düzceli bisiklet tutkunları, hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 260 km pedal çevirerek ulaştıkları, kalkışma gecesi hava saldırısında şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın mezarı başında dua ettiler. Anısına bisiklet turu düzenlediler.

15 Temmuz'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri tarafından girişilen hain darbe kalkışmasında düzenledikleri hava saldırısında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevli olan 4. sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan ve 44 özel harekat polisi şehit olmuştu. Hain kalkışmanın 4. yıl dönümünde şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan anısına bisiklet turu düzenleyen Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek 44 polisin şehit olduğu yerde anıtı gezdiler. 14 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan yola çıkan bisikletçiler, 260 km pedal çevirerek 15 Temmuz sabah saatlerinde Ufuk Baysan'ın baba ocağına ulaştı. Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabrini ziyaret eden bisikletçileri Ufuk Baysan'ın abisi Levent Baysan karşıladı.

260 km pedal çevirerek 3. kez şehidin kabrini ziyaret ettiler

Şehit Ufuk Baysan'ın kabri başında dua ettiklerini söyleyen Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cicü, "15 Termmuz'un 4. yıl dönümü. Bizde bu sene Şehit Ufuk Baysan turunun 3.'sünü yapıyoruz. 2 tanesini Düzce'den çıkmadan yapmıştık. Hatta geçen yıl bütün ilçeleri dolaşarak 300 kilometre pedal çevirmiştik. Gece 12'de başlayıp sabaha karşı buraya gelmiştik. Bu senede Ufuk Baysan'ın şehit olduğu yerden kabristanına kadar gençlerimiz pedal çevirmek istedi. Salgın dolayısıyla az bisikletçi grubuyla müdürümüzün şehit olduğu yerden Gölbaşı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarak Düzce'de kabristanına kadar pedal bastık. Çok bisikletçimiz katılmak istedi ancak maalesef korona virüs nedeniyle az bisikletçi ile bu organizasyonu gerçekleştirdik. Şehitlerimizi unutturmayacağız. Biz oraya gittiğimizde Zırhlı Personel taşıyıcıları var. Şehit Ufuk Baysan adını taşıyan zırhlı araç yanımızdan geçti. Onu görünce çok duygulandık. Oradaki Özel Harekatçı arkadaşlarda bizimle çok yakından ilgilendi" dedi.

"Şehidimiz için bu tur az bile"

Bisiklet turuna katılan Kerem Acaroğlu ise duygularını ifade ederek; "Şehidimiz için bunun daha çoğunu yapmalıyız fakat elimizden gelen bu. Çok güzel duyguydu. Ankara'dan şehidimizin kabrine geldik" dedi. Bisikletçilere otomobil ile refakat eden Türkan Avcan; "Ben bu turda pedal çevirmedim ama arkadaşlarıma arabamla eşlik ettim. 260 kilometre pedal çevirdiler Şehidimiz Ufuk Baysan için. Başkanımız selim Cicü'nün de dediği gibi onlar olmasaydı biz değil 260 kilometre 1 kilometre bile pedal çeviremezdik. Ruhları şaad olsun. Biz gençlerimize şehitlerimize saygı duyma ruhunu yaşatmak için organizasyonu yapıyoruz. Ancak burada sınavın en büyüğünü Ufuk Baysan'ın ailesi verdi. Ailesinin Allah sabır versin" diye konuştu.

"Amacımız 15 Temmuzu ve şehitlerimizi unutturmamak"

15 Temmuz şehitlerini unutmamak adına yola çıktıklarını belirten bisiklet tutkunu Mehmet Erdoğan ise, "Düzce'den yola çıkarken amacımız Şehidimizi anmak, O'nu hatırlamak, O'nu unutturmamaktı. Bunu yapmamızın amacıda bizde dahil gelecek nesillerin şehidimiz Ufuk Baysan'ı ve 15 Temmuzları unutmaması ve O'na değer vermesiydi. Zaten Gölbaşı'na gittiğimizde hepimizin tüyleri diken diken oldu. Duygularımızı tarif edemiyorum. Şu an bile yorgun değilim desem yeridir. Çünkü yüce bir amaç için biz pedal çevirdik" şeklinde konuştu.

Şehit abisi bisiklet tutkunlarına teşekkür etti

Programın sonunda bisikletçilere teşekkür eden Ufuk Baysan'ın abisi Levent Baysan, "Ufuk, zaten cennette zaten rahat ama dualarla çok daha rahat edecek. Bisikletçi kardeşlerim sizlere de teşekkür ediyoruz. Kardeşim için yüzlerce kilometre pedal çevirdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ salim geldiniz asıl önemli olan oydu. Dilerim çok daha başarılı olursunuz. Çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bisikletçiler, 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabrinden ayrıldılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Manşet

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