Düzceli balıkçılar selin ardından derelerden gelen çamurlu su ve fırtına nedeniyle denize açılamadı
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Düzceli balıkçılar selin ardından derelerden gelen çamurlu su ve fırtına nedeniyle denize açılamadı

Düzceli balıkçılar selin ardından derelerden gelen çamurlu su ve fırtına nedeniyle denize açılamadı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinin ardından balıkçılar denize açılamadı.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinin ardından balıkçılar denize açılamadı.

İlde 6-7 Temmuz'da yaşanan selin ardından derelerden gelen çamurlu su ve fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, tekne ve ağ tamiri yapıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, hava koşullarının elverişsiz olduğunu söyledi.

Balıkçıların bu dönemde ağ ve tekne tamiri yaptıklarını belirten Karakaş, "Üç gündür hava koşulları olumsuz. Denize balıkçıların çıkması riskli. Deniz şu an balık tutmaya pek müsait değil. Yaklaşık bir hafta bu şekilde gider. Deniz temizlendikten sonra balıkçılarımız tekrardan teknelerini çalıştırır ve balığa çıkar." dedi.

Tezgahlarda mezgitin kilosu 45, istavrit 40, barbun 50, sarı kanat 80, çinekop 65, kültür balıklarından levrek 70, Karadeniz somonu 50 lira, alabalığın tanesi 10, çupranın tanesi 25 liradan satılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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