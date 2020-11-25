Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
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Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu

25.11.2020 10:22 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:48

Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu Düzce'de vatandaşların bütçesini düşünerek kampanya yapan bir balıkçı, hamsi fiyatlarını 5 TL'ye çekti.

Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu

DÜZCE - Düzce'de vatandaşların bütçesini düşünerek kampanya yapan bir balıkçı, hamsi fiyatlarını 5 TL'ye çekti. Vatandaşlar, kilosu 5 liradan satılan hamsiden almak için sıraya girdi.

Düzce'de balıkçılık yapan Murat Gülece, pandemi sürecinde vatandaşların bütçesine katkı sunmak için yaptığı kampanya ile sofraları şenlendirdi. Gülece, Akçakoca'dan aldığı hamsileri, yaptığı kampanya ile yarı fiyatına satışa sundu. Normalde balık tezgahlarında 10 ile 15 TL'ye satılan hamsi, kampanyaya ile kilosu 5 TL'ye satışa sunuldu. Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde bulunan dükkanının önüne kampanyalı hamsi için tezgah açan Gülece, kampanyanın duyulması ile yoğun bir gün geçirdi. Kampanyayı duyan vatandaşlar, 5 TL'ye satılan hamsiden alabilmek için tezgaha akın etti.

"Halkımız yesin diye 5 TL'den veriyoruz"

Vatandaşların ucuz balık yemesi için hamside kampanya yaptığını belirten Düzceli Balıkçı Murat Gülece, "Kampanya Karadeniz'den çıktı. Balığı ucuz bulduk, yakaladık. Halkımız yesin diye aldığımız gibi veriyoruz. Bu hamsi balıkçılarda 10 TL'ye satılıyor. Biz halkımız yesin diye 5 TL'den veriyoruz. Kampanya yaptık. Kampanyamız birkaç gün sürecek. Balıkta sürekli olarak kampanya yapıyoruz. Ucuz balıkları takip ediyoruz, vatandaşlarımıza ucuz balık veriyoruz" dedi.

"Hamsi biraz daha irileşir ve bollaşırsa ucuzlar"

Düzceli Balıkçı Murat Gülece, balık tezgahlarında Karadeniz hamsisine göre daha iri olan Marmara hamsisinin satıldığını da belirterek, poyrazın çıkması halinde Karadeniz hamsisinin de ucuzlayacağını dile getirdi.

Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu
Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

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