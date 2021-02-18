Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
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Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

18.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:02
Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde bu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde bu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde başlayıp yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülen kar yağışının, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-25 santimetre) olması bekleniyor.

Yoğun kar yağışıyla etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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