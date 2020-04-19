DÜZCE Zeytin ağacı yaprağından gıda takviyesi
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Düzce Üniversitesi, Zeytin, Güncel

DÜZCE Zeytin ağacı yaprağından gıda takviyesi

Zeytin ağacı yaprağından gıda takviyesi DÜZCE Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç.Dr.

19.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:47
DÜZCE Zeytin ağacı yaprağından gıda takviyesi

Zeytin ağacı yaprağından gıda takviyesi DÜZCE Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç.Dr. Uğur Hasırcı zeytin ağacı yaprağının bağışıklık sistemini arttırdığını, evlerde kurutulmuş zeytin yaprağının demlenebileceğini, düzenli kullanımlarda bağışıklık sisteminin güçlendirdiğinin klinik deneylerle ortaya konduğunu söyledi. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından vücut direncinin koronavirüs başta olmak üzere her hastalığa karşı arttırılması için Ar-Ge çalışması başlattı. Bu kapsamda zeytin ağacı yaprağını çeşitli kademelerde işleyen merkezde gıda takviyesi elde edildi. DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı zeytin yaprağı ile ilgili Ar-Ge çalışması yaptıklarını belirterek, ?Zeytin yaprağının bağışıklık sitemini güçlendiren etkisi bilinen bir konu. Yeni bir şey değil ama kovid-19 pandemisinin ardından bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilere olan talep ve ilginin artmasıyla tüketicilerin bu gibi doğal esktratlara olan ilgisi de arttı. Bunun karşılığında da üreticilere ciddi anlamda talep söz konusu, bağışıklık sisteminin güçlendiren ürünlerle alakalı olarak. Bu pandeminin başlamasıyla birlikte de zeytin yaprağına olan talebin artmasıyla bizde bazı Ar-Ge faaliyetleri yürüttük.ö dedi. Zeytin yaprağından evlerden de doğal ekstrat elde edilebileceğini belirten Hasırcı, 'Kurutulmuş zeytin yaprakları çay demler gibi sıcak suyun içine atılarak demleniyor. Daha sonrasında zeytin yaprağında bulunan oleuropein aktif maddesini bu suya serbest bırakıyor. Aktif maddeden daha fazla edinebilmek için bu suyu uçurmak yani bu zeytin yaprağının ekstratını elde etmek gerekiyor. Normalde kaynatılarak ta uçurulabilir o su. Ancak birçok organik bileşen yüksek sıcaklıkta çözündüğü için kaynatılarak uçurulduğunda o aktif bileşeni de bir miktarda olsa kaybediyoruz. Bizler burada buharlaştırıcı ile bu ekstratın elde edilmesini sağlıyoruz. Yani bu zeytin yaprağını kaynattıktan sonra elde ettiğimiz su artı aktif madde bileşeninin suyunu burada uzaklaştırıyoruz. Normalde kaynatma işlemine gerek kalmaksızın bileşenin içindeki su buharla çekilerek kaynama derecesi düşürülüyor ve su çok daha düşük sıcaklıklarda kaynıyor. Daha sonra yine vakum etkisiyle su çekilerek yoğuşturuyoruz ve aktif ekstratı elde ediyoruz. Burada birkaç farklı deneme yaptık. Örneğin 50 santigrat derece suyun içine zeytin yaprağını attık. Sonra oda sıcaklığında demleme işlemi yaptık ve suyunu büyük oranda uzaklaştırdık. Elde ettiğimiz ekstratlar ile bağışıklık sistemini güçlendirmek için ister direk o elde ettiğimiz aktif maddeyi isterseniz de suyun içine koyarak uygulanabilir. Düzenli kullanımda da bağışıklık sistemini güçlendirdiği klinik deneylerle ortaya konmuştur.ö diye konuştu.

'EVLERDE DE YAPILABİLİRö Doç.Dr. Hasırcı zeytin yaprağından oluşan gıda takviyesinin evlerde de yapılabileceğini belirterek 'İnsanlar ticari ürün olarak bunu almak zorunda değiller. Bu yaptığım yöntemle evlerinde de bu ekstratı yapabilirler. Kurutulmuş zeytin yaprağı kolay elde edilen bir ürün. İster oda sıcaklığında ister 50 derecede bunun aktif maddesini suya bırakmasını sağlarlar. ve daha sonrasında da suyu uçurarak ekstratı elde edebilirler. Klinik deneyler gösteriyor ki deney grubunda bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip.ö dedi.

'KORONAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ GÜÇLÜ OLMALIö Doç.Dr. Hasırcı koronavirüsle mücadelede en önemli olgunun güçlü bir bağışıklık sistemi olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

'Koronavirüs maalesef kronik rahatsızlığı olan insanlarla birlikte bağışıklık sistemi zayıf insanlarda daha çok yıkıcı etkiye sahip. Dolayısıyla koronavirüse karşı korunmanın en önemli yöntemlerinden biri bağışıklık sistemini güçlendirmek. Birçok insan aslında koronavirüsü taşıyor olmasına karşın en ufak bir belirti, en ufak bir semptom göstermiyor. Aslında bunun sebebi o insanların bağışıklık sisteminin güçlü olması. Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendiren birtakım besinler ve takviyeler alırsak, yayılmasının engelleyici tedbirler almak işin bir boyutu ve en önemli bir boyutu ama diğer bir boyutu da bu virüs ile enfekte olduysak vücudumuzun bu virüsle savaşmasını sağlanmak içinde bağışıklık sisteminin güçlendirmemiz ve buna göre tedbirler almamız gerekiyor.ö

DÜZCE Zeytin ağacı yaprağından gıda takviyesi

Kaynak: DHA

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