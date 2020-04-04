Düzce zabıtası pazaryerinde sıkı denetim uyguladı DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının Korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri için yayımladığı genelge hususunda Konuralp bölgesi pazar yerine denetim gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının Korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri için yayımladığı genelge hususunda Konuralp bölgesi pazar yerine denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı Korona virüs tedbirleri kapsamında valiliklere ek genelge göndermişti. Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyeceği, geçici süreliğine bu tezgahların kapatılacağı, market ve pazar yerlerine çocukların alınmaması, satıcıların hijyen koşullarına dikkat etmesi belirtilmişti. Bu genelge doğrultusunda Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri Konuralp bölgesi pazar yerine denetlemelerde bulundu. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması, satıcıların maske ve eldiven kullanması, müşterilerin ürünleri seçmemeleri, sebze ve meyvelerin poşetli satışı, çocukların pazar alanlarına alınmaması, pazar giriş-çıkışlarının yoğunluk oluşturmadan kontrol altında tutulması hususunda kontrollerini sağladı. Mevzuata aykırı ürünlerini satışa koyan satıcıların tezgahları kaldırıldı.

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, "Vatandaşlarımızın sağlığı öncelikli konularımızdan biridir. Denetimler esnafımızı cezalandırmak için değil halkımızın sağlığını korumaya ve bilinçlendirmeye yönelik yapılmaktadır. Bu konuda denetimlerimiz il genelinde kurulan tüm pazar yerlerinde düzenli olarak devam edecektir" açıklamasında bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA