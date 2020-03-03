Düzce Zabıtası'ndan dilenci denetimi

03.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:54

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, asayiş denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, hastane çevresinde yaptığı denetimlerde bir dilencinin üzerinden bin TL'ye yakın para çıktığını açıkladı.



Düzce Belediyesi sosyal yaşamın olumsuz etkilenmemesi amacıyla denetim çalışmalarına devam ediyor. Okul kantinleri ve işletmelere yapılan denetimlerin yanı sıra asayiş denetimlerine de ağırlık veren ekipler, Atatürk Devlet Hastanesi çevresinde yaptığı denetimlerde dilencilerin topladıkları paralara el koydu. Belediye yetki ve sorumluluğu altındaki alanlarda vatandaşların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlayan bir dilencinin üzerinden 775 TL para çıktı. Yasa dışı yollarla dini ve insani duyguları sömürerek dilencilik yapan kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33'üncü maddesi gereği idari para cezası verilerek ve elde ettikleri gelir Belediye Encümen kararı ile kamuya geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA