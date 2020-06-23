DÜZCE Yıldırımın düştüğü ahşap ev alev alev yandı
Yıldırımın düştüğü ahşap ev alev alev yandıDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde yıldırımın düştüğü tek katlı ahşap ev alev alev yandı.
23.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:01
Yıldırımın düştüğü ahşap ev alev alev yandı
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde yıldırımın düştüğü tek katlı ahşap ev alev alev yandı.
Öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Karatavuk Köyü'nde Metin Meydan'a ait evin üzerine yıldırım düştü. Ailenin bahçede bulunduğu sırada yıldırımın düştüğü tek katlı ev alev alev yanmaya başladı. Ailenin haber vermesi üzerine Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan evi söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA