DÜZCE Yığılca'ya giriş-çıkışların sınırlandırılması kaldırıldı
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DÜZCE Yığılca'ya giriş-çıkışların sınırlandırılması kaldırıldı

Yığılca'ya giriş-çıkışların sınırlandırılması kaldırıldıDÜZCE İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında Yığılca ilçesi için alınan giriş ve çıkışların sınırlandırması kararını 1 Haziran gününden itibaren kaldırdı.

31.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:17

Yığılca'ya giriş-çıkışların sınırlandırılması kaldırıldı

DÜZCE İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında Yığılca ilçesi için alınan giriş ve çıkışların sınırlandırması kararını 1 Haziran gününden itibaren kaldırdı. Düzce İl Hıfzıssıhha meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında 10 Nisan tarihinde Yığılca ilçesine giriş-çıkışları sınırlandırılmasına karar verdi. İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin bugün aldığı kararla Yığılca ilçesine giriş-çıkışların sınırlandırılması kararının 1 Haziran tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verildi. Ayrıca ilçede 1 Haziran tarihinden itibaren pazar yerinin faaliyete açılmasına karar verildi.

DÜZCE Yığılca'ya giriş-çıkışların sınırlandırılması kaldırıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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