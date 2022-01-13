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Düzce'ye yılın ilk karı düştü

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Düzce'ye yılın ilk karı düştü Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Düzce'ye yılın ilk karı düşerken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'ye yılın ilk karı düştü

Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

DÜZCE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Düzce'ye yılın ilk karı düşerken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece yarısı şehir merkezine ulaştı. Tipi şeklinde başlayan yağış ilerleyen dakikalarda yerini yoğun kar yağışına dönüştürdü. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, hastane bölgelerinde Düzce Belediyesi ekiplerince önlemler alındı. Yolların kapanmaması için tuzlama çalışmaları yapılırken, küreme ekipleri de bölgelerde hazır bekletiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekiplerinden alınam bilgilere göre Düzce'de kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Düzce'ye yılın ilk karı düştü

Düzce'ye yılın ilk karı düştü

Düzce'ye yılın ilk karı düştü

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