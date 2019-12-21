Düzce'ye Uğur Suyu Deresi'nin debisi azaldı
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Düzce'ye Uğur Suyu Deresi'nin debisi azaldı

Düzce'de içme suyu temin edilen Uğur Suyu Deresi'nin debisindeki azalma nedeniyle basınç problemi yaşandığı bildirildi.

21.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:38
Düzce'ye Uğur Suyu Deresi'nin debisi azaldı

'de içme suyu temin edilen Uğur Suyu Deresi'nin debisindeki azalma nedeniyle basınç problemi yaşandığı bildirildi.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı 'nde uzun süredir mevsim normallerine uymayan hava sıcaklıkları ve kuraklık yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede yağışların azaldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İçme suyu temin ettiğimiz Uğur Suyu Deresi'nin debisinde azalma olmuştur. Bu sebeple tüketimin yoğun olduğu saatlerde ve uç bölgelerde zaman zaman basınç problemi yaşanmaktadır. Problemi çözmek için gerekli çalışmalar devam etmektedir."

Kaynak: AA
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