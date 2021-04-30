Düzce'ye tam donanımlı itfaiye araçları geliyor

Düzce ve bölgenin en büyük itfaiye teşkilatının kurulması adına yeni projeler üreten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle İtfaiye teşkilatına 3 yeni araç kazandırıldı.

Düzce ve bölgenin en büyük itfaiye teşkilatının kurulması adına yeni projeler üreten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle İtfaiye teşkilatına 3 yeni araç kazandırıldı. Yeni itfaiye araçları ile endüstriyel yangınlara da müdahale edebilecek.

Düzce Belediye Başkan Dr. Faruk Özlü, Covid-19 ile mücadele başta olmak üzere sosyal belediyecilik çalışmaları ve vizyon projelerle şehrin çehresini değiştirme yönündeki adımlarını sürdürüyor. Bu projelerin yanı sıra birim müdürlüklerinin modernize edilmesini sağlayarak yeni projeler planlanıyor.

Başkan Özlü'nün talimatları doğrultusunda Aralık ayında Çoban mevkiinde yeni hizmet binası inşaatına başlanan, Bahçeşehir bölgesinde kurulan istasyon ile bölgenin en güçlü teşkilatını oluşturan İtfaiye Müdürlüğü, envanterine kattığı 3 yeni araç ile gücüne güç katmış olacak.

Bölgenin en güçlü teşkilatı

Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan araçların yangın söndürme sistemleri ve fiziki özelliklerinin tamamlanması için İzmir'de ki firmaya teslim edilen yeni araçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Özlü, "Önümüzdeki günlerde İtfaiye Müdürlüğümüz envanterine katılacak olan 1 adet çift kabin tam donanımlı ilk müdahale aracı, 1 adet 32 metre tam otomatik merdivenli araç ve 1 adet 28 metre endüstriyel yangınlara müdahale aracımız Düzce'mize hayırlı olsun. Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olarak, hem ilimiz geneline hem de çevre illerden gelecek taleplere destek olmaya devam edeceğiz. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda 2 adet üst yapısı tamamlanmış, 2 adet araçta tadilatları yapılarak itfaiye teşkilatımızın bünyesinde aktif olarak kullanılmaya başlamıştı. Yangın söndürme sistemlerinin tamamlanmasının ardından gelecek olan 3 yeni araç ile birlikte toplamda 17 araç ile hizmetlerine devam edecek olan itfaiye müdürlüğümüz araç filosunu güçlendirmiş olarak en kısa sürede vakalara müdahale edebilecek. Ayrıca, vatandaşlarımıza yangın ve yangına müdahale konularında bilinçlendirme eğitimlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı