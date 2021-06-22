Düzce'ye Önemli Bir Tesis Daha Kazandırıldı
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Düzce'ye Önemli Bir Tesis Daha Kazandırıldı

Düzce'ye Önemli Bir Tesis Daha Kazandırıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

DÜZCE'YE ÖNEMLİ BİR TESİS DAHA KAZANDIRILDI Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi, Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisinin ardından Katı Atık Transfer İstasyonunun da faaliyete geçirilmesiyle önemli bir tesisin daha Düzce'ye kazandırıldığını...

DÜZCE'YE ÖNEMLİ BİR TESİS DAHA KAZANDIRILDI Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi, Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisinin ardından Katı Atık Transfer İstasyonunun da faaliyete geçirilmesiyle önemli bir tesisin daha Düzce'ye kazandırıldığını ifade etti. Başkan Özlü, merkeze uzak ilçelerin atıklarını bu tesise getireceklerini söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Katı Atık Transfer İstasyonunun faaliyete geçirilmesiyle Düzce'nin çöp sorununun kalıcı çözümü noktasında büyük bir adım daha attıklarını dile getirdi.

İLÇELERİMİZİN ATIKLARI BURADA TOPLANACAK

Tesisin bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Başkan Özlü, geçmişte alanda aynı işlevi gören bir yapının bulunduğunu revize edilerek geliştirildiğini ve güçlendirildiğini belirterek, "Bir tesisi daha hayata geçiriyoruz. Bu tesis Katı Atık Aktarma İstasyonudur. Düzce'nin merkez istasyonudur. Biliyorsunuz Düzce'nin 7 ilçesi 2 beldesi var. Gümüşova, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Kaynaşlı gibi merkeze uzak ilçelerimizin atıkları bu bölgeye gelecek. Sıkıştırıldıktan sonra TIR'larla Hecinler bölgesindeki merkeze götürülecek" dedi.

GÜÇLENDİRDİK GELİŞTİRDİK CİDDİ BİR YATIRIM YAPTIK

Başkan Özlü, açıklamalarının devamında şunları söyledi;

"Türkiye'ye örnek bir tesis olan ve bundan 6 ay kadar önce faaliyetlerine başlayan Hecinler Bölgesindeki Katı Atık İşleme İstasyonu, bir ay önce hayata geçirilen Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Merkezimizin ardından üçüncü olarak Katı Atık Aktarma İstasyonumuzu da faaliyete geçirmiş olduk. Düzce'mize hayırlı olsun. Modern bir tesistir. Esasen burada daha önce böyle bir yapı vardı biz bunu revize ettik. Güçlendirdik geliştirdik ciddi bir yatırım yaptık. "

Kaynak: Habermetre

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