Düzce'ye kayıtlı araç sayısı 115 bine yaklaştı
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Düzce'ye kayıtlı araç sayısı 115 bine yaklaştı

06.10.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:46
Düzce'ye kayıtlı araç sayısı 115 bine yaklaştı

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 114 bin 451 oldu.

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 114 bin 451 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 114 bin 451 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 57 bin 535 otomobil, 2 bin 733 Minibüs, bin 550 Otobüs, 17 bin 623 Kamyonet, 4 bin 663 Kamyon, 17 bin 648 Motosiklet, 12 bin 352 Traktör, 347 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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