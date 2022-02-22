Düzce'ye atanan 100 öğretmene hoş geldin etkinliği

DÜZCE(İHA) – Türk Eğitim Sen Düzce Şube Başkanı Hasan Yeşilyurt, Düzce'ye atanan 100 görevleri başında ziyaret ederek hayırlı olsun diyerek "Hoş geldiniz" dedi, çiçek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ataması yapılan öğretmenler görevine başladı. Atama sonucunda Düzce'de göre başlayan 100 öğretmene Türk Eğitim Sen Düzce Şube Başkanı Hasan Yeşilyurt'ta ziyaret ederek "hoşgeldiniz" dedi.

Yeşilyurt, "31 Ocak 2022 tarihinde yapılan öğretmen atamalarında ilimize 100 tane yeni öğretmen atanmıştır. Türk Eğitim Sen Düzce Şubesi olarak bir yandan kurum ziyaretlerimizi hızla devam ederken diğer yandan da görevlerine yeni başlayan öğretmenlerimizi ziyaret ederek hem ilimize hem de mesleki olarak aramıza hoş geldin diyoruz. Öğrencilerinin hayatına dokunabilen, mesleğini onuruyla ve duruşuyla yücelten, adaletten ve liyakatten şaşmayan bu kıymetli mesleğe ilk adımlarını geçtiğimiz günlerde atan meslektaşlarımızı okullarında ziyaret ettik. Gözlerindeki ışıltıyı gördük. Yüreklerindeki vatan sevgisinden en ufak bir şüphemiz yok. Sevgili öğretmenim; aramıza, maarif ordumuza hoş geldiniz diyor Düzce'mize ve vatanımıza hayırlı hizmetler etmenizi temenni ediyoruz" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel