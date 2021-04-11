Düzce'ye 3 saatte 36 kilogram yağış düştü

Düzce'ye 3 saatte 36 kilogram yağış düştü Sağanak yağışın gelecek hafta devam etmesi bekleniyor Düzce'de 3 saat aralıksız yağan yağmur sonrasında metrekareye 35.9 kilogram yağış düştü.

Düzce'ye 3 saatte 36 kilogram yağış düştü

Sağanak yağışın gelecek hafta devam etmesi bekleniyor

DÜZCE - Düzce'de 3 saat aralıksız yağan yağmur sonrasında metrekareye 35.9 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için 'Sarı Kod' uyarısının verilmesinin ardından 2 gündür aralıklarla il geneline yağmur yağdı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağmurda, 3 saatte metrekareye 35,9 kilogram yağış düştü. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Korona virüs sebebi ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kalırken, marketlere alışveriş yapmaya gidenler yağışa karşı önlemlerini alarak sokağa çıktı.

Öte yandan Düzce'nin Yığılca ilçesi Türkiye'de en çok yağış alan yerlerden birisi oldu. Meteoroloji Düzce Bölge Müdürlüğü ise Düzce'de herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmaması adına yağışları anbean takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ