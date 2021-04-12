Düzce'ye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düştü
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Düzce'ye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düştü

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Güncel

Düzce'ye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düştü En çok yağış alan ikinci şehir Düzce oldu Düzce için 'sarı kod' uyarısının verilmesinin ardından 24 saat aralıklara yağan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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Düzce'ye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düştü

En çok yağış alan ikinci şehir Düzce oldu

DÜZCE - Düzce için 'sarı kod' uyarısının verilmesinin ardından 24 saat aralıklara yağan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Düzce il geneline 24 saatte 264.9 kilogram yağış düşerken, Türkiye genelinde en çok yağış alan ikinci alan ise Düzce'nin Yığılca ilçesi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için 'sarı kod' uyarısının verilmesinin ardından beklenen yağış etkili oldu. Yağmur sebebiyle yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İl genelinde metrekareye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düşerken, Düzce'nin Yığılca ilçesi de Türkiye'de en çok yağış alan yerlerinden birisi oldu.

Listede birinci sırada Bartın'ın Hasankadı köyü yer aldı. Hasankadı'ya metrekareye 58.3 kilogram yağış düşerken, listenin ikinci sırasındaki Düzce'nin Yığılca ilçesine ise 45,5 kilogram yağış düştü. Bartın'ın Amasra ilçesine metrekareye 39,4 kilogram, Zonguldak'ta metrekareye 37.2 kilogram, yine Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyüne metrekareye 36,8 kilogram, Zonguldak Alaplı'ya metrekareye 35,7 kilogram, Kastomonu Cide'ye matrekareye 34 kilogram, Zonguldak Gökçebey'e 33,9 kilogram, Bartın Ulus Çubukeli Köyü 33.6 kilogram, Zonguldak Kozlu'ya ise metrekareye 33.2 kilogram yağış düştü.

Düzce'ye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düştü
Düzce'ye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düştü
Düzce'ye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düştü
Düzce'ye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düştü
Düzce'ye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düştü
Düzce'ye 24 saatte 264.9 kilogram yağış düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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