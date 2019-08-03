DÜZCE YABANİ HAYVANLAR FOTOKAPANA YAKALANDI

DÜZCE' de ormanlara kurulan fotokapanlara karaca, geyik, tilki, vaşak, boz ayı ve domuz sürüleri yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından doğal hayat kayıt altına alınıyor. Düzce'nin çeşitli bölgelerine kurulan fotokapanlar sayesinde doğada yaşayan hayvanların sayıları hemde yaşam alanları belirlenerek kayıt altına alınıyor. Bu sayede raporlar hazırlanırken, geçen ay kurulan fotokapanlara karaca, geyik, tilki, vaşak, boz ayı ve domuz sürüleri yakalandı.

Kaynak: DHA