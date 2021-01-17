112 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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112 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

17.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:45

112 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı.

112 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarılarının ardından Zonguldak'ta kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Öte yandan, il genelinde 112 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışıyor. Gökçebey'de 2, Çaycuma'da 10, Ereğli'de 60, il merkezi ve Kozlu'da 40 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ulaşıma kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan, Devrek ilçesinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

112 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
112 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
112 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
112 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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