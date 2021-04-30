Düzce ve Kocaeli'de "tam kapanma"daki ilk cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı

Düzce ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin ilk cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda eda edildi.

Düzce ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin ilk cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda eda edildi.

Düzce'de Akçakoca Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, salgın tedbirleri kapsamında saf tuttu.

Camilerde yer bulamayan bazı vatandaşlar ise namazını avluda kıldı.

Bazı vatandaşlar, cuma namazı saatine kadar camilerde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Kocaeli

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, evlerine en yakın camilere gitti.

Seccadelerini alıp camilere yürüyerek gelen vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak saf tuttu.

Cuma namazını kılan vatandaşlar, camilerden kurallara uygun şekilde ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş