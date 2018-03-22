Düzce ve Bolu'lu İşadamları Bir Araya Geldi

Düzce MÜSİAD Şubesi'nin önderliğinde, Bolu ve Düzceli iş adamları bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundular.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Düzce Şubesi, Mart ayı Dost Meclisi Toplantısını, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan özel bir okulun toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıya, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat ve iki ilin işadamları katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, organizasyon kararını MÜSİAD Şubesi ile birlikte aldıklarını belirterek, "İki ilin işadamlarının tanışması, kaynaşması ve birlikteliğinin daha da artması için, aynı zamanda ticaret ve gelişmelerin menfaat ve fayda sağlayacağını düşünerek böyle bir organizasyon yaptık" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da konuşmalarında, işadamlarının yeni yatırımlarda bir araya gelmelerinin ülke menfaatine olacağını ifade ettiler.

Toplantı, Düzce ve Bolu'lu işadamlarının birlikteliğinin artmasına yönelik adımların atılması kararıyla sona erdi. - BOLU