Yoğun sis etkili oldu
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Yoğun sis etkili oldu

11.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:38

Düzce ve Bolu'da sis günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Düzce ve Bolu'da sis günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Atatürk Bulvarı, Anıtpark Meydanı, İstanbul Caddesi ile D-100 ve D-655 kara yollarında görüş mesafesi 25 metreye düştü.

Sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte zorlandı.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Bolu

Bolu'da ise etkisini artıran sis nedeniyle Karacusu Beldesi, Yumrukaya Köyü, Dağkent, Yaşamkent, Sümer, Yukarısoku ve Köroğlu mahallelerinde görüş mesafesi 30 metreye düştü.

İşe gitmek için yola çıkan sürücüler, dikkatli ilerledi.

Polis ekipleri, sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Yoğun sis etkili oldu
Yoğun sis etkili oldu
Yoğun sis etkili oldu
Yoğun sis etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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