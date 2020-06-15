Düzce ve Bolu'da sağanak etkili oluyor
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Düzce ve Bolu'da sağanak etkili oluyor

Düzce ve Bolu'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Düzce ve Bolu'da sağanak etkili oluyor
15.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:00

Düzce ve Bolu'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Düzce'de, geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

Şehir merkezinde ise yayalar, şemsiye ve yağmurluklarıyla yağıştan korunmaya çalıştı.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, belediye ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

Polis ekipleri, yağış nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yaptı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kentte yağışlı hava hafta boyunca devam edecek.

Bolu

Bolu'da etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar şemsiyelerle kendilerini sağanaktan korumaya çalıştı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentte yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Manşet

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