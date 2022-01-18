Düzce ve Bolu'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Haberler
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Düzce ve Bolu'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Düzce ve Bolu'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

DÜZCE (AA) - Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı çıkışı ve D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca geçişinde kar yağışı tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle bölgede trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ekiplerin çalışmaları sırasında ağır tonajlı araçların geçişleri durduruluyor. Kar küreme çalışması bittiğinde ise bu araçların yollarına devam etmesine izin veriliyor.

Yığılca ilçesinde de devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede, ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede kar yağışını nedeniyle bugün eğitime bir gün süreyle ara verilmişti.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışını etkisini artırdı.

Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Güzergahta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Düzce, Bolu, kar, Güncel, Haber

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