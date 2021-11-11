Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesi merkezli 12 Kasım 1999'da meydana gelen, binlerce ev ve iş yerinin yıkıldığı depremin üzerinden geçen 22 yılda Düzce ve Bolu'da şehirleşme açısından depremin izleri silindi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan depremden sonra yapılan binalardan endişe duymadıklarını belirterek, "Hala bazı riskler var. Mahkeme kararıyla ağır hasardan hafif hasara döndürülen, hatta orta hasardan hasarsız diye tespit yapılan binalar var" dedi.

Düzce ve Bolu, 12 Kasım 1999 saat 18.57'de 30 saniye süre süren 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Geçen 22 yılda 2 kentte de depremin ardından yaşanan gelişim ve değişim, gözle görülür seviyelere ulaştı, yıkımın izleri silindi. Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depremiyle sarsılan ardından 12 Kasım 1999 depremiyle de yıkımın yaşandığı Düzce ve Bolu'da, uygulanan teşvik yasasıyla ekonomisi düzeltilirken, binalara getirilen kat sınırı ve yapım sonrası denetlemeyle güvenli yapılar inşa edildi. Altyapı konusunda da gelişim gösterilen 2 ilde 22 yıl boyunca çeşitli faaliyetlerle deprem bilinci vatandaşa aktarıldı. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında 2 şehirde de deprem görmüş evlerin sayısı azaldı.