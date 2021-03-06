Düzce ValisiAtay, Kovid-19 denetimine katıldı
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Düzce ValisiAtay, Kovid-19 denetimine katıldı

06.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:28
Düzce ValisiAtay, Kovid-19 denetimine katıldı

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Vali Atay, kontrollü normalleşme döneminde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'ta gerçekleştirilen denetimde, esnafın iş yerlerinde aldığı tedbirleri denetleyerek, uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Atay, gazetecilere, kentte denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Atay, "İşletmelerimizin kurallara uyup uymadıkları konusunda denetimlerimizi yapıyoruz. Güzel bir dille uyarıyoruz. Sağ olsun işletme sahiplerimiz uyarılarımızı geri çevirmiyorlar. Kurallara uymaya dikkat ediyorlar." diye konuştu.

Denetimlerde, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vekili Bülent Keser ve birim müdürleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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