Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle...
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
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08:12 Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle...