Düzce Valisi Dağlı'dan AA Düzce Bürosu'na ziyaret Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Samsun Valiliği'ne atanan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı (AA) Düzce Bürosu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Samsun Valiliği'ne atanan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı (AA) Düzce Bürosu'nu ziyaret etti.

Vali Dağlı, ziyarette, AA'nın ilkeli, doğru ve tarafsız haber anlayışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli görev üstlendiğini dile getirerek, ildeki görev süresince sağduyulu bir şekilde kendisine destek veren basın mensuplarına teşekkür etti.

AA Düzce muhabiri Ömer Ürer de kentte yaklaşık 4 yıldır görev yapan Vali Dağlı'ya kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, Ürer'in Vali Dağlı'ya 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde Akçakoca'da meydana gelen sel felaketindeki çalışmaları esnasında çekilen bir fotoğrafının yer aldığı tabloyu hediye etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA