Düzce Valisi Cevdet Atay vatandaşları aşı olmaya davet etti
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Düzce Valisi Cevdet Atay vatandaşları aşı olmaya davet etti

Düzce Valisi Cevdet Atay vatandaşları aşı olmaya davet etti
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce Valisi Cevdet Atay, yüzde 73,6 aşılama yapılan kentte vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yüzde 73,6 aşılama yapılan kentte vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kentteki basın mensupları ile bir araya gelen Atay, kentin mavi kategoriye dönmesine çok az kaldığını söyledi.

Aşı olmayan vatandaşların sevdiklerinin sağlığı için aşı olması gerektiğini ifade eden Atay, "Aşılama konusunda ise yüzde 73,6 seviyesindeyiz. Yani maviye çok az kaldı. Burada vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olması, özellikle aşı olmayan kesimin bir an önce aşılarını yaptırmalarını istirham ediyorum. Hem kendi sağlıkları açısından hem de sevdiklerinin sağlıkları açısından aşılarını olmalarını buradan rica ediyorum." dedi.

Öte yandan Atay, aşılama konusunda basın mensuplarına sahada gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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Düzce Valisi Cevdet Atay vatandaşları aşı olmaya davet etti - Haberler
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