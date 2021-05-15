Düzce Valisi Cevdet Atay pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi
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Düzce Valisi Cevdet Atay pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi

Düzce Valisi Cevdet Atay pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce Valisi Cevdet Atay, pazar yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine katıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, pazar yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine katıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından esnaf, sabah saatlerinde tezgahlarını kurdu.

Aziziye, Hamidiye ve Kalıcı Konutlar ile Fevzi Çakmak mahallelerinde açılan pazar yerlerini gezen Düzce Valisi Cevdet Atay, Kovid-19 denetimi yaptı.

Polis ve zabıta ekiplerinin, pazar yerlerindeki denetim faaliyetleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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