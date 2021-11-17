Düzce Valisi Cevdet Atay: "Herhangi bir olumsuzluk yok" - Haberler
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Düzce Valisi Cevdet Atay: "Herhangi bir olumsuzluk yok"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düzce Valisi Cevdet Atay:

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem sebebiyle herhangi bir olumsuz durumun kendilerine ulaşmadığını söyledi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem sebebiyle herhangi bir olumsuz durumun kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığını açıklamada, "Tüm ekiplerimiz sahada. Araştırmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı" dedi. - DÜZCE

" >Deprem
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