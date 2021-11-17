Düzce Valisi Cevdet Atay: "Herhangi bir olumsuzluk yok"

DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem sebebiyle herhangi bir olumsuz durumun kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığını açıklamada, "Tüm ekiplerimiz sahada. Araştırmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı" dedi. - DÜZCE

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet