DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Cevdet Atay: Yıkılan binamız söz konusu değildir

-"Sahada tarama çalışmalarımız devam ediyor"

-"12-13 kişi panik olarak hastahanelere başvurdu"

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen depremin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay açıklamalarda bulunarak, herhangi bir yıkım olmadığını ekiplerin sahada çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Düzce'de meydana gelen depremin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Atay burada yaptığı açıklamada, herhangi bir yıkımın olmadığını sahada tarama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Atay, "Öncelikle Düzcemize ve çevre illerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'a hamdolsun herhangi bir kaybımız söz konusu değildir. Yıkılan bir binamız söz konusu değildir. Hem sahadaki arkadaşlarımızın tespitleri hem de aramalarımızın neticesinde bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum yok. Sadece panik ve korku ile bazı vatandaşlarımızın panik halinde hastahanelere başvurduğu bilgisi geldi. 12-13 vatandaşımızın ayakta tedavileri yapıldı. Herhangi bir olumsuz durumları olmayıp taburcu olmuşlardır. Şu anda sahada en uzak köy olmak üzere devam etmektedir. Bütün arkadaşlarımız hazır bekliyorlar. Yerel destek ekiplerimiz de hazır hepsi teyyakkuzda. Yapı anlamında da ilimiz şanslı şehirler arasında. Çok geçmiş olsun diliyorum" dedi.